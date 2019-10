È morta Roberta Fiorentini: interpretava Itala nella serie Boris

Roberta Fiorentini si è spenta oggi, giovedì 24 ottobre, all'età di 71 anni. Nata il 22 novembre 1948, l'attrice interpretava il personaggio di Itala nella serie televisiva Boris. L'annuncio della morte è arrivata mediante un comunicato sui canali social dedicati alla fiction: " Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia ".

La carriera

Da sempre ha avuto una predilezione per la recitazione. Figlia dell'attore e sceneggiatore Fiorenzo Fiorentini, per ben 12 anni è stata docente presso la scuola di teatro popolare da lei stessa fondata. L'ingresso nel cast di Boris è datato 2007. Ha preso parte anche a "Boris - Il film" del 2011. Presente poi in "SMS – Sotto mentite spoglie" di Vincenzo Salemme, "Due vite per caso" di Alessandro Aronadio, "Un matrimonio da favola" di Carlo Vanzina e "Assolo" di Laura Morante.

Il ruolo di prestigio ricoperto è stato quello di Itala, una segretaria raccomandata che non amava dedicare il suo tempo al lavoro. Con il suo quotidiano nervosismo doveva fare i conti Alessandro, un ragazzo (interpretato da Alessandro Tiberi) particolarmente appassionato per lo spettacolo.