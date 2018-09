Morto l'ex compagno di Ariana Grande. Spunta ipotesi overdose

E' morto a 26 anni il rapper Mac Miller. Il vero nome del cantante era Malcom James McCormick ed è stato fino a qualche mese fa il compagno di Ariana Grande.

La coppia ha collaborato a varie canzoni e si è esibita insieme al concerto One Love Manchester nel 2017. Il suo ultimo lavoro è uscito quest'anno e proprio tra qualche mese il rapper sarebbe dovuto andare in tour. Mac è diventato famoso quando nel 2011 ha scalato le classifiche con il suo album di debutto.

Le cause del decesso non sono ancora chiare. Pare che il rapper sia morto per una overdose. A riportare il triste annuncio è l'informatissimo Tmz. Il sito ricorda anche che l'ex compagno di Ariana soffriva di abuso di sostanze stupefacenti e che era stato arrestato per guida in stato di ebrezza dopo la sua pubblicizzata separazione dalla cantante Grande.