Morto suicida lo scrittore Ari Behn. Aveva accusato Kevin Spacey di molestie

La notizia si è diffusa nella notte e, a rivelare quello che è successo ad Ari Behn, è stato il suo agente. All’età di 47 anni si è suicidato il celebre scrittore norvegese ed ex marito di Martha Loiuse, primogenita del Re norvegese Harald V. Con grande tristezza Geir Hakonsund invia la nota alle agenzie stampa.

Una carriera costellata di grandi successi per Ari Behn, ma anche di diversi problemi matrimoniali e di salute. Il suo primo romanzo viene pubblicato nel 1999, ma solo 2002 ha acquistato notorietà quando si è sposato con la primogenita del re di Norvegia. Da quel legame sono nati tre figli e un romanzo scritto a quattro mani dal titolo ‘From Heart to heart’. La relazione è naufragata nel 2016, dopo un silente divorzio che, per fortuna, non ha destato tanto clamore. Due anni dopo la separazione è stato pubblicato il suo ultimo libro, intitolato ‘Inferno’, in cui lo scrittore ha raccontato con estrema crudeltà i suoi problemi di salute mentale.

Il suo nome è comunque balzato agli onor di cronaca appena due anni fa, nel 2017, quando a gran voce ha affermato di essere stato molestato da Kevin Spacey. L’attore americano due volte premio Oscar e celebre per il ruolo che ha ricoperto in House of Cards, è finito nel vortice scatenato dal Metoo per presunti abusi sessuali. Secondo quello che è stato raccontato da Ari Behn, nel 2007, avrebbe avuto un contatto proibito con Spacey dopo il concerto dedicato al premio Nobel per la Pace a cui entrambi erano invitati. Spacey avrebbe toccato lo scrittore sotto al tavolo in maniera inappropriata, invitando Ari a uscire in terrazzo. L’attore è stato liquidato con un semplice "Magari più tardi".

"È stato una parte molto importante della nostra famiglia – scrive l’agente nella nota inviata alla stampa -. Lo ricorderemo sempre con grande affetto". Con lui si spegne un’altra delle penne più celebri e pungenti della letteratura nordica. Da tempo stava combattendo con gravi problemi di salute.

E poche ore prima che si diffondesse la notizia della morte di Ari Behn, neanche a dirlo, Kevin Spacey è riemerso dal silenzio autoimposto a causa del suo comportamento inappropriato e delle diverse denuncie ora al vaglio da parte dei giudici. L’attore in un breve video ha indossato di nuovo i panni di Frank Underwood di House of Cards, rivolgendo ai suoi fan i suoi più sentiti auguri di buon Natale.