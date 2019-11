MTV Ema 2019, sul red carpet spunta Cristiano Ronaldo

Gli MTV Ema 2019 hanno avuto un ospite a sorpresa: Cristiano Ronaldo. Complice il derby con il Torino giocato nella serata di sabato, CR7 ha avuto la giornata libera e ne ha approfittato per volare a Siviglia e accompagnare la compagna Georgina Rodriguez agli MTV Europe Music Awards. La coppia ha fatto colpo sui fan soprattutto per il look: abito blu elettrico per lei (con spacco molto audace ad altezza coscia, bottoni che corrono lungo il davanti e scarpe con tacchi bianchi) e giacca e pantaloni rosso vivo per lui, accompagnati da sneakers e t-shirt bianca.

MTV Ema 2019, Cristiano e Georgina sul red carpet

La loro apparizione punta anche a smentire i presunti mal di pancia della coppia: secondo il settimanale Oggi, il calciatore della Juventus avrebbe tradito l’ex commessa 25enne. Proprio il mese scorso, tuttavia, l’attaccante portoghese ha rivelato che intende presto sposare Georgina. “ I momenti più preziosi – ha detto CR7 in una recente intervista con Piers Morgan – sono quelli che passo con la mia famiglia e i miei figli. La mia giornata tipo è da anni sempre la stessa: mi sveglio, vado ad allenarmi, torno a casa e finalmente mi godo la mia famiglia ”.