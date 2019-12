Madonna sta male: cancellato tour in Nord America

Ancora guai fisici per Madonna. La cantante, infatti, è stata costretta a cancellare di nuovo il suo tour in Nord America a causa di un “dolore indescrivibile”, come ha scritto lei stessa nel suo account Instagram. Un male così forte da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami, in Florida.

La popstar, a cavallo tra novembre e dicembre, aveva cancellato tre date a Boston del tour per non meglio identificate "ragioni mediche". Nonostante il tempo e le cure, la situazione non sarebbe cambiata tanto che Madonna ha dovuto prendere la drastica decisione di annullare le prossime tappe in calendario.

"Mentre stavo salendo le scale per cantare 'Batuka', sabato, a Miami, piangevo per il dolore causatomi dalle ferite", ha fatto sapere la cantante con un post su Instagram. " Un dolore indescrivibile provato per tutti gli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, pregavo di essere in grado di riuscire a cantare anche la successiva e arrivare alla fine del concerto. Le mie preghiere sono state esaudite, e ce l'ho fatta”. Madonna ha ammesso che, nonostante il suo carattere che la spinge a non arrendersi mai e a portare a termine gli impegni presi, questa volta è obbligata ad alzare bandiera bianca ammettendo di aver scelto di “ascoltare il mio corpo, accettando il dolore come fosse un avvertimento”.

L'artista poi si è scusa con i suoi ammiratori per essere stata costretta a cancellare il suo show. ''Sono molto dispiaciuta per i miei fan per aver cancellato il mio ultimo concerto a Miami. Gli ultimi due giorni li ho passati con i dottori a fare esami, ultrasuoni, radiografie, prelievi e a versare altre lacrime'', ha continuato nel suo post social.

La cantante ha quindi fatto capire che la situazione è decisamente seria e deve essere affrontata senza perdere del tempo prezioso per evitare guai peggiori. ''I medici - continua - me l'hanno detto chiaramente: devo riposare il più possibile per non infliggere altri danni irreversibili al mio corpo. Non ho mai permesso a un infortunio di fermare la mia attività dal vivo ma questa volta devo accettare di non vergognarmi per essere umana e premere il pulsante 'pausa'. Grazie a tutti per l'affetto e il supporto. (...) Le cose devono cambiare, e cambieranno, perché Madame X è una guerriera. Buone feste a tutte''.

Non è chiaro quanto sarà lungo il periodo di riposo forzato imposto dai medici a Madonna. Il tour di "Madame X" dovrebbe riprendere il prossimo 12 febbraio a Lisbona dove sono in programma otto date al Coliseu dos Recreios. Al momento, sul sito ufficiale dell'artista, tutte le date future risultano confermate.