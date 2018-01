Mussolini contro Gnocchi: "Con la battuta sul maiale non rispetta le donne"

"Bisogna rispettare le donne e non bisogna fare subito l'associazione: 'maiale? Allora è femmina'. Anche perché in giro ci sono tanti porci...".

Alessandra Mussolini torna in tv a parlare della criticatissima gag di Gene Gnocchi che ha paragonato il maiale di Roma reso celebre da Giorgia Meloni a Claretta Petacci.

"Nessuno vuole imbrigliare la satira", dice nel salotto di Non è l'Arena, ribadendo però che si è trattata di una battuta di pessimo gusto che non fa ridere. "E spero che non fosse scritta", aggiunge, "C'è soltanto una cosa che mi ha fatto innervosire più della battutaccia di Gnocchi - ha affermato -: la risatina di Giovanni Floris. Ma che cacchio ti ridi?".

In studio c'era anche Paolo Ferrero (Potere al Popolo), che pur ammettendo che quella di Gnocchi non è stata una battuta felice, ha ridotto il tutto a satira, sostenendo che il comico intendesse dire che la Meloni cercava i suoi antenati.