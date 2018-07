Nadia Toffa aggiorna i fan sulla sua salute: "Sempre meglio"

La notizia della malattia di Nadia Toffa ha gettato nello sconforto tutti i fan della Iena: la presentatrice tv è molto seguita sui social e proprio in questo spazio virtuale i suoi sostenitori continuano a tenersi informati sul suo stato di salute. Nadia si è sempre mostrata molto determinata e sicura nei confronti del tumore contro il quale sta combattendo, certa che presto riuscirà a venirne fuori. A riprova di ciò, la Toffa, a seguito di una domanda di un suo follower, ha detto che tutto sta procedendo per il meglio.

Una fan di Nadia le ha chiesto, sotto un suo post, come stessero andando le cure e come si sentisse. "Non c’è male cavoli molto meglio sempre meglio" : questa è stata la risposta della donna, che sta combattendo la sua battaglia più difficile. Abbiamo visto per anni la Toffa combattere durante la trasmissione de Le Iene in favore dei più deboli, e adesso è lei in prima persona a dover affrontare un terribile male: Nadia, però, non è disposta ad arrendersi neanche in questo caso e non perde occasione per mostrarsi sempre sorridente.

Nonostante tutto, Nadia, infatti, non si è mai persa d'animo e sta affrontando a testa alta la malattia: in tutti i suoi scatti, che la vedono trasformata fisicamente dalle cure, una cosa è rimasta immutabile, cioè il suo grande sorriso e la forza che trasmette. E proprio quest'ultimo aspetto la sta sostenendo e le sta dando il giusto appiglio per poter rimettersi in forze. Le cure a cui si sta sottoponendo la stanno stressando molto, infatti Nadia non ha potuto prendere alle ultime puntate de Le Iene, ma non per questo hanno reso più fragile il carattere della Toffa.

Nadia aveva tenuto nascosta la malattia per un periodo, fino a quando non ha ritenuto opportuno informare i suoi fan della situazione che stava affrontando. La sua testimonianza è stata di grande esempio per tutti coloro che si trovano ad affrontare la malattia: la presentatrice tv ha dimostrato che si può e si deve combattere il tumore. Adesso Nadia dice di stare sempre meglio: le cure stanno facendo il loro effetto. I fan si aspettano di vederla nella nuova stagione de Le iene più forte di prima.