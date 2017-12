Nadia Toffa sta bene e sorride: ​al parrucchiere con la mamma

"Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto" . Lo scorso 3 dicembre Nadia Toffa aveva affidato alla pagina Facebook del programma le prime parole dopo il grave malore che l'ha colpita a Trieste. Oggi il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini della "Iena" dopo il dramma che, tre settimane fa, ha fatto temere per la sua vita e l'ha costretta a un breve ricovero in ospedale.

"La popolare inviata delle 'Iene' è tornata a casa - si legge sul settimanale diretto da Antonio Signorini - e sembra essersi perfettamente ristabilita" . La Toffa si era sentita male nella hall dell'hotel Victoria ed era stata immediatamente soccorsa. Una "patologia cerebrale", che l'ha colpita, l'ha costretta al ricovero d'urgenza in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara e, poi, a sostenere un viaggio in elisoccorso fino al San Raffaele di Milano. Le immagini, pubblicate in esclusiva da Chi, mostrano la presentatrice bresciana mentre, sorridente e apparentemente di ottimo umore, va dal parrucchiere nel centralissimo corso XXII Marzo accompagnata dalla madre e da un autore delle Iene. "Dopo una veloce messa in piega - si legge su Chi - Nadia è tornata a casa senza più il cappellino da baseball con cui era arrivata al negozio" .