Naike Rivelli nuda per protestare contro la borsa di coccodrillo di Heather Parisi

Non è la prima volta che Naike Rivelli si mostra nuda sui social, ma questa volta lo ha fatto in segno di protesta contro una preziosissima borsa di coccodrillo sfoggiata da Heather Parisi.

Mostrandosi completamente nuda in un video Instagram che anticipa lo scatto della protesta, Naike Rivelli ha introdotto il suo pensiero sull’ostentazione di oggetti preziosi da parte di personaggi noti, mentre di sottofondo si ascolta il ritornello del jingle che contraddistingue il programma serale condotto da Barbara d’Urso. “ Si parlava di Heather Parisi e della sua apparizione, l’altro giorno, con una Birkin di coccodrillo albino – ha iniziato a spiegare la Rivelli, scagliandosi contro tutte quelle persone che amano spendere in accessori di valore esagerato - . Io penso che le persone che spendono quei soldi e vanno in giro con una borsa di coccodrillo albino con i diamanti, andrebbero rinchiuse ”.

La borsa cui fa riferimento Naike Rivelli è la più costosa al mondo: la Birkin in pelle di coccodrillo albino, infatti, ha un prezzo di 300.168 dollari. Una cifra accessibile solo ai più ricchi e che rappresenta, secondo la figlia della Muti, un vero e proprio schiaffo alla povertà. “ Oggi come oggi, nel mondo in cui viviamo e con le problematiche che ci sono e con tutto quello che uno potrebbe fare... – ha continuato a polemizzare la figlia di Ornella Muti - , i soldi che ha buttato su una borsa che mostra come per dire: ‘Io c’ho sta borsa’, è una cosa pagana, del Medioevo, davvero ridicola. È follia! ”.

Poi, ancora, un attacco a Heather Parisi per la decisione di andare ospite a Live! Non è la d’Urso. “ Io penso che, chi dal Giappone va a Roma in trasmissione dalla d’Urso, ha problemi di soldi perché sennò non ci andrebbe – ha detto ancora lei sui social, soffermandosi anche sulle domande riguardanti le figlie maggiori della Parisi - . È stata fatta una domanda importante: ‘Perché a certi ospiti non vengono fatte determinate domande?’. Perché prima di andare in trasmissione, vengono firmati dei contratti dove vengono fatte delle richieste. Quindi, se non si parla dei figli di determinati personaggi in tv, è perché non vogliono che se ne parli ”. A conclusione della protesta e della polemica contro Heather Parisi, quindi, Naike Rivelli si è messa completamente nuda su una chaise longe al grido di: “ Meglio nuda che ricoperta di cag...e ”.

Sui social, però, non tutti gli utenti della rete hanno apprezzato la polemica aizzata da Naike Rivelli. Qualcuno, infatti, le ha ricordato che anche lei è stata più volte ospite della d’Urso insieme alla famiglia, mentre qualcun altro le ha rammentato che, così come la Parisi, anche lei ha sfoggiato borse ed accessori costosi.