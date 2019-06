Naike Rivelli prende di mira il governo su Instagram

Naike Rivelli, la bella figlia della famosissima Ornella Muti, non se l'è più sentita di rimanere in silenzio. E, attraverso Instagram, ha voluto commentare a modo suo le recenti notizie di attualità. In particolare quelle relative all'attuale Governo in carica. E, nonostante sia un'attrice e quindi in grado di dissimulare in qualche modo il suo stato d'animo, Naike è stata molto diretta sia per le parole che ha utilizzato ma anche per le immagini associate alle stesse.

Naike Rivelli: "Tempi di m..da"

L’attrice ha postato un’immagine che la ritrae completamente nuda, seduta in bagno. È da lì che si è lanciata in una lunghissima invettiva social che ha preso di mira un po’ tutto, a partire dai recenti sviluppi politici. Naike Rivelli, infatti, scrive: "Tempi di Merda in Italia. Un Paese nella Merda! Governo Cesso Leggi che cambiano.. Negozi di Canapa Legale che chiudono.. l’ambiente dello Spettacolo e TV al top del Trash , Infestato da Calippocrazia e gestito da Lobby varie.. Come tutti i settori in Italia del resto.. mazzette favori favoreggiamenti prostituzione ecc ecc... Siamo al Primo Posto dei Paesi in Merda in Europa."

Ovviamente, anche se Ornella Muti è stata taggata nel post, Naike si è ben guardata dal fare alcun tipo di riferimento ai guai giudiziari della genitrice. a Cassazione ha infatti condannato in via definitiva l’attrice a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso. I fatti a cui fa riferimento il Supremo Collegio risalgono al 2010 quando la Muti cancellò uno spettacolo al teatro Verdi di Pordenone dandosi malata. Nello stesso tempo, comunque, partecipò a una cena di gala in Russia alla quale erano presenti personaggi del calibro di Vladimir Putin e Kevin Costner.

