Naike Rivelli, la sua foto su Instagram scatena un putiferio

Non nasconde mai la sua nudità e non è di certo nuova alle provocazioni, ma sembra che questa volta la trasgressiva Naike Rivelli abbia proprio esagerato. Grande amante dello yoga, da qualche tempo si diverte a farsi ritrarre in posizioni tipiche della famosa disciplina orientale senza nulla addosso, dividendo così il web fra chi apprezza questo suo modo di fare arte e chi, invece, la considera eccessiva e senza alcuna dignità.

L’ultima foto in ordine di tempo ha scatenato in particolar modo un putiferio. Nell’immagine incriminata, Naike è ritratta a testa in giù con solo un perizoma striminzito addosso e le gambe divaricate sulla riproduzione fotografica della Cappella Sistina. Questa volta, tuttavia, la bella figlia di Ornella Muti non è riuscita a fare il pieno di like; sono infatti pochissimi i follower che hanno apprezzato, per il resto la Rivelli ha dovuto incassare insulti anche piuttosto pesanti.

Si legge in alcuni commenti: “Ma sei sempre nuda“, “ “Sei sempre a gambe aperte“, “Ma perché ti fai insultare così?“, “Cretina ti mancava solo questo, non ti vergogni“. Poi, com’è naturale, c’è stato anche chi non ha preso la questione sul serio e ha deciso di fare qualche battuta di spirito: “... si fa solo quello che si sa fare… vero Naike?!?!“, “Portatela da un veterinario“, “Sulla cappella…“.

A farla da padrone sono comunque le critiche più aspre: “La libertà ha un senso se è all’interno di un limite“, “Fai pena come donna, la dignità???“, “Poverina ma perché nessuno l’aiuta?“, “Non per il Vaticano o altro… ma è una foto patetica di una persona che non sta bene“, “Io non sono cattolica, quindi non è per blasfemia che te lo dico, ma secondo me sei proprio un’idiota“, “Sempre più scema“. Qualcuno ha apprezzato, ma com’era prevedibile sono stati gli insulti a farle raggiungere il suo scopo, ovvero quello di avere visibilità facendo sì che i media tornassero a parlare di lei.