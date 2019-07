Naomi Campbell germofobica: ecco come vola la sua routine prima di volare è all'insegna dell'igiene

Naomi Campbell ha una vera e propria fobia per i germi ed è stata lei stessa ad ammetterlo, pubblicando un video su YouTube in cui mostra la sua routine in aereo. Una vera e propria fissazione per la Venere Nera, che non si preoccupa del pensiero degli altri quando in gioco c'è la sua salute. Un eleento che si aggiunge al suo carattere non semplice.

Naomi Campbell non ha mai nascosto la sua passione per gli aerei, il suo mezzo di trasporto preferito. Da quando è ragazzina la super top model viaggia in tutto il mondo per lavoro e nella sua vita ha preso migliaia di voli ma la sua fobia per i germi e la conseguente passione per l'igiene non sono certo compatibili con gli ambienti aerei e aeroportuali. Gli stessi sedili in cui prende posto laVenere Nera, ovviamente in first class, sono utilizzati quotidianamente da molte persone e se si ragiona su scala annuale, il numero delle persone che si siede in quegli stessi posti sale vertiginosamente. Sebbene le hostess e il servizi addetti provvedano alla pulizia e alla disinfezione al termine di ogni volo, evidentemente per Naomi Campbell quello non è sufficiente per la sua tranquillità. Al grido di “ Non mi importa di ciò che pensa la gente, è la mia salute ”, Naomi indossa i guanti in lattice e si dedica alla pulizia profonda e accurata di tutti gli elementi presenti nella sua postazione. Utilizza delle salviette igienizzanti immancabili nella sua borsa. Perfino la luce di cortesia viene accuratamente lavata dalla top model, per non parlare del sedile, della cintura di sicurezza e del tavolino.