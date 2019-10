Naomi ricorda la caduta in passerella: "Cadere? La lezione di vita più importante"

Cadere, rialzarsi e andare avanti. Lo sanno bene le modelle che calcano le passerelle di moda, dove può succedere di tutto, anche di cadere rovinosamente a terra. Nessuno è al riparo dagli scivoloni. Anche le super top model come Naomi Campbell. La Venere Nera ha ricordato la sua storica caduta del 1993 in post social. Complice il #tbt (l'hashtag social dei nostalgici, cioè "il ricordo del giovedì") Naomi ha condiviso la foto dello scivolone di cui fu protagonista ventisei anni fa.

La top model stava sfilando per Vivienne Westwood quando le vertiginose zeppe le giocarono un brutto scherzo, facendola cadere a terra. Lei però, sorridere e divertita, si rialzò con l'aiuto del pubblico e proseguì la sua sfilata. Oggi, a oltre due decenni di distanza, Naomi ha ricordato quel momento sui social come un episodio fondamentale della sua vita. " Va bene cadere, la lezione di vita più importante è riprenderti, spolverarsi, tenere la testa alta e continuare! ", ha spiegato la top model su Instagram.

Non è la prima volta che Naomi Campbell ricorda questo episodio della sua carriera. Poche settimane fa, durante un'intervista a British Vogue, aveva confessato che, dopo quella caduta le arrivarono decine di richieste da stilisti famosi. In molti le offrirono cifre da capogiro per cadere volutamente durante una loro sfilata, visto il clamore ottenuto.