Il Napoli ha una tifosa in più: la sexy Floriana Messina manda in tilt i social

Floriana Messina sta letteralmente mandando in tilt Instagram con i suoi scatti sexy e sensuali che ne mettono risalto un fisico mozzafiato. La bella influencer e modella italo-colombiana ed ex concorrente del Grande Fratello 12 ha da sempre dichiarato di essere una grandissima tifosa del Napoli e recentemente ha postato alcune foto di uno shooting fotografico che ha dedicato alla sua squadra del cuore incassando like e commenti positivi da parte dei suoi tantissimi seguaci su Instagram.

Il Napoli ha vinto una grande partita in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp e Floriana si è scatenata nei commenti come ad esempio: "Due babbà e a casa". L'ex giocatore dell'Inter e ora tra le fila dei Reds Xherdan Shaqiri ha anche trovato il tempo per scrivere sui social alla sexy Floriana che ha dimostrato di apprezzare il suo interessamento: "Sono felice e lusingata per i numerosi messaggi di apprezzamento e i commenti che mi hanno fatto tramite Instagram. Quello di Xherdan Shaqiri tra tutti l’ho trovato molto simpatico. Non è l’unico calciatore delle squadre inglesi ad aver apprezzato le mie foto: mi hanno scritto anche giocatori del Manchester City e del Manchester United. Forse vorrebbero farmi cambiare fede calcistica, ma il mio cuore batte solo per il Napoli!”.

La sexy modella con gli azzurri nel sangue ha recentemente dichiarato che accetterebbe di buon grado di diventare la madrina della sua squadra del cuore: "Mi piacerebbe essere la madrina del Napoli, per dare un apporto morale alla tifoseria, ai giocatori, e a tutti i componenti dello staff, che tanto stanno facendo negli ultimi anni per guadagnarsi la Champions e, magari, vincere il campionato". Floriana, infine, ha anche ammesso di essere un'assidua frequentatrice dello stadio San Paolo: "La domenica vado spesso allo stadio, mi piace commentare con i miei amici napoletani l’andamento della partita e ovviamente condividere con loro il tifo".



