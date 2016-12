Natale amaro per Belen e Iannone? L'indiscrezione sul pilota di MotoGp

Per Belen Rodriguez questo Natale sarà un pochino diverso dagli altri, tra vecchi ricordi e nuovi amori, la showgirl argentina avrà tanto a cui pensare.

Qualche giorno fa, in un'intervista a Chi, aveva confessato di essere rimasta colpita dalle parole d'amore di Stefano De Martino, ma che ormai nel suo cuore c'è Andrea Iannone. " Sarà un Natale diverso anche per mio figlio, Santiago - aveva detto al settimanale -. Non sono la prima donna divorziata al mondo e lui starà un po’ con me e un po’ con il papà. Certo, Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini, i bambini vogliono questo".

"È normale - continuava - che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole (quelle di Stefano De Martino, ndr), però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere. Andrea con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: 'Ma è vero? Non sbaglia mai'. È sempre sul pezzo".

Ma dopo queste dolci parole, anche per Andrea Iannone è arrivata la "batosta". Sempre secondo quanto scrive Chi, il pilota di MotoGp ha dovuto incassare un bel colpo: "Claudia, ex fidanzata storica di Andrea Iannone (per ben sei anni!), da quando il pilota l’ha lasciata per Belen Rodriguez, ha conosciuto il difensore del Napoli, Lorenzo Tonelli, ed è già in dolce attesa del calciatore. Notizia che non ha certo lasciato indifferente Iannone… che però ritroverà il sorriso alle Maldive con la sua Belen. Ne siamo certi!".

L'indiscrezione pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lascia un po' a tutti l'amaro in bocca. Ma soprattutto al fidanzato di Belen che non l'avrebbe presa affatto bene.