Il Natale dei giovani Windsor: cosa fanno oggi i nipoti della Regina?

Anche la tavola dei Windsor sarà imbandita e i piccoli George, Charlotte e Louis saranno pronti a scartare i loro regali. Come ogni anno i reali si sono trasferiti a Sandringham, la tenuta del Norfolk. La Regina Elisabetta II passerà lì le prossime sei settimane, in compagnia di Carlo e Camilla, il principe William, Kate Middleton e i loro tre bambini. Il principe Harry e Meghan Markle hanno optato, invece, per un Natale fuori porta in Canada, lontani dalla tradizione e dal protocollo.

Solo i parenti più cari alla regina sono invitati a Sandringham. E tutti gli altri nipoti dove passeranno le feste? Per quanto tutti siano artisti stravaganti, amanti dei viaggi e della bella vita, a Natale saranno a casa con la famiglia.

Sam Chatto e Arthur, figli di Lady Sarah, secondogenita della principessa Margaret, saranno nella loro villa a South Kensington con i genitori. Entrambi amano viaggiare, ma hanno rimandato le prossime avventure a dopo Natale. Il figlio minore Arthur adora le vacanze all’insegna degli sport estremi: quest’estate ha scalato una vetta delle Alpi. Chatto, invece, ha un animo più spirituale: insieme alla fidanzata parte spesso per l’India o l’Himalaya, mete ideali per praticare lo yoga, la meditazione e il veganesimo.

La giovanissima Amelia, 24 anni, nipote del duca di Kent, cugino di primo grado della regina, sarà nella casa di Cambridge dei genitori George, conte di S. Andrews, e Sylvana. Ci saranno anche il fratello e la sorella, Edward e Marina. Nella vita lei fa stilista, ha appena lanciato una linea di gioielli ispirati a "Romeo e Giulietta".

Columbus e Cassius Taylor, 25 e 22 anni, passeranno il Natale a Londra. Il minore domani festeggerà anche il suo 23esimo compleanno, occasione perfetta per riunire tutta la famiglia.

Infine ci sono i fratelli Spencer, nipoti di Lady Diana. Per loro il Natale sarà itinerante. Kitty Spencer dovrà dividersi tra Althorp, Città del Capo e Londra. Quest’anno ai festeggiamenti natalizi sarà presente anche il fidanzato sessantenne Michael Lewis, magnate della moda. La relazione non fa felice il padre, ma pare che la coppia abbia già ufficializzato il fidanzamento. Louis ha preso il posto di "scapolo d’oro" che un tempo fu di William e Harry, ed è al momento l’uomo più ambito del reame. A Natale dovrà dividersi tra Althorp e il Sudafrica, dove si è trasferita sua madre Victoria subito dopo il divorzio e dove è cresciuto con le sorelle. Alla morte del padre sarà lui a ereditare la tenuta di Althorp. Decisamente un buon partito.