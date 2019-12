Natale con i Royal, le tradizioni tra gare e tanto alcol

Il Natale nella Royal Family non è affatto un evento formale, bensì molto divertente.

Inizia tutto prima delle feste in senso stretto, come riporta il DailyMail, con il Principe Filippo di Edimburgo che decora l’albero, mettendo in cima una grande stella dorata - ma dopo che la Regina Elisabetta II ha approvato la scelta delle decorazioni.

Dopo la Regina e il Principe c’è un ordine d’arrivo stabilito per i diversi membri della famiglia reale britannica: per primi giungono a Sandringham - la residenza del Norfolk in cui si svolge il tutto - i membri più giovani, per poi essere raggiunti da quelli di rango via via più elevato, fino al Principe Carlo e Camilla Parker Bowles, che sono gli ultimi - dato che Carlo è il futuro Re.

In occasione della vigilia di Natale, si organizza un pre-ricevimento, un banchetto a base di alcolici miscelati e serviti da Filippo in persona. Il duca di Edimburgo non è un gran bevitore - preferisce la birra chiara - ma i suoi cocktail sono molto forti. Elisabetta invece preferisce un Martini, mentre molti optano per lo champagne. Naturalmente, si guarda in tv il messaggio augurale della sovrana tutti riuniti intorno allo schermo.

Segue una cena sontuosa di sei portate e poi lo scambio dei regali - la Royal Family ha adottato l’usanza tedesca. Non si tratta di regali costosi, ma quasi di scherzi: un anno il Principe Harry ha regalato al Principe William un pettine per alludere alla sua calvizie incipiente, mentre Kate Middleton in passato ha regalato a Harry un kit per trovarsi una ragazza - naturalmente prima che si fidanzasse con Meghan Markle.

Nel suo primo Natale a Sandringham, Lady Diana dimenticò di essere stata avvertita dell’usanza e donò alla Principessa Anna un maglione di cachemire, per ricevere in cambio un portarotolo. L’anno dopo si rifece però, regalando a Sarah Ferguson un tappetino leopardato per la toilette. Non mancano frizzi e lazzi: la sovrana fa l’imitazione di Margaret Thatcher - e pare sia anche molto convincente - ma rifugge il Monopoli, perché tutti i Royal sono molto competitivi.

Per la vigilia - come in tutte le feste della Royal Family - nessuno può andare a letto prima della Regina. Quando era viva la Principessa Margaret, invece, nessuno andava a letto prima che lei si congedasse, il che avveniva intorno alle due o alle tre di notte. Margaret cantava spesso e suonava il piano in queste occasioni e oggi lo si continua a fare in sua memoria.

Il 25 dicembre, dopo la messa, c’è un grande e festoso pranzo, che comprende pietanze come purè di patate con panna e burro, pastinache saltate con parmigiano, carote, stufati, salsa e cavoletti di Bruxelles, serviti con cipolla e pancetta tritata.

Quasi tutti vanno via il giorno di Santo Stefano, tranne Elisabetta e Filippo, che restano a Sandringham fino a febbraio, per ricordare la morte di Re Giorgio VI - quest’anno però la Regina potrebbe dover rientrare prima a Londra in base al risultato elettorale. Quello che sicuramente non cambierà sono i centinaia di biglietti che la sovrana e il marito invieranno - firmati personalmente da entrambi.

