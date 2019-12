Il Natale sociale di Cardi B: 5mila dollari in regali per i bambini poveri

Questo Natale Cardi B ha deciso di trasformarsi in Santa Claus e regalare centinaia di doni ai bambini bisognosi della periferia newyorkese. Senza renne e senza slitta, ma con carta di credito alla mano e a bordo di un suv nero, la popstar è stata avvistata a Miami (con un look decisamente casual) mentre faceva spese folli in un negozio di giocattoli e non per sua figlia Kulture. La cantante americana ha deciso di vivere un natale all’insegna della solidarietà, donando centinaia di regali ai bambini poveri di New York.

Secondo quanto riportato dalla rivista TMZ, Cardi B avrebbe speso circa cinquemila dollari tra bambole, set di automobili, giocattoli vari e addirittura telefonini. Centinaia di regali impossibili da caricare sul suv su cui viaggiava. Per questo la popstar ha dovuto noleggiare un furgone per trasportarli in un magazzino di sua proprietà e poi distribuirli. Cardi B ha condiviso le immagini dell’incursione natalizia e della mole di regali acquistati sul suo account Instagram ufficiale. Non è ancora chiaro dove andranno a finire i regali comprati dalla popstar, che ha parlato più in generale di aiutare i bambini a New York.

Cardi B non è nuova a gesti simili soprattutto in occasione delle festività natalizie. La rapper non ha mai nascosto le difficoltà vissute anni fa e la popolarità conquistata oggi le garantisce di poter fare regali inaspettati a chi ne ha più bisogno. L'anno scorso, Cardi B ha fatto visita al quartiere di Gravesend a Brooklyn per donare alle famiglie in difficoltà cappotti e giubbotti invernali con cui scaldarsi. Sebbene sia cresciuta nel Bronx, Brooklyn ha un significato speciale per Cardi. "Voglio che questi bambini imparino da me che devi restituire quanto ricevuto. Questi ragazzi mi seguono, questi ragazzi ascoltano la mia music”, dichiarò a People lo scorso anno Cardi B. Sempre quest’anno invece, Cardi B ha portato il Natale in anticipo in Africa. In occasione del suo viaggio in Nigeria, per la Fashion Week africana, la cantante di “Hustler Movie”, ha fatto visita a un orfanotrofio a Lagos, in Nigeria, il 7 dicembre, donando scorte e rifornimenti alimentari e noi ai bambini accolti dall’istituto.