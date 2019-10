Natalia Barulich è la nuova fiamma di Neymar?

Dopo mesi di tormenti, Neymar è rimasto al Psg con buona pace del brasiliano, del Barcellona e dei suoi tifosi, con i blaugrana che però torneranno sicuramente alla carica nella prossima stagione. Il fuoriclasse ex Santos è risultato già decisivo, come spesso gli è capitato in carriera, per le sorti della sua squadra con alcuni gol che hanno portato i tre punti al Psg. Il 27enne sembra essere tornato sereno e il suo segreto potrebbe essere una relazione con la sexy Natalia Barulich, ex compagna del cantante colombiano Maluma.

Neymar è sempre molto chiacchierato in campo e fuori per la sua vita privata e anche questa volta in Brasile parlano di una relazione quasi certa tra O'Ney e Natalia. Secondo quanto riporta il quotidiano carioca O Dia e per bocca della giornalista brasiliana Fabia Oliveira, infatti, i due sono stati avvistati insieme a Parigi e si frequenterebbero da qualche settimana anche se i due non hanno ancora reso ufficiale la loro relazione.

Natalia ha 27 anni essendo nata il 13 gennaio 1992 ed ha origini croato-cubane e nel 2012 partecipa al concorso Miss California Usa e nel 2014 fa il suo esordio per la rivista automobilistica Super Street. La Barulich appare su numerose copertini di riviste come Maxim, l'Officiel e diventa la testimonial internazionale di Guess. Natalia oggi vanta oltre 2,5 milioni di follower su Instagram che nella sua biografia si presenta anche come cantante oltre che come modella.