Natalia Paragoni contro Biondo e Sespo: ​"Se la tirano in una maniera assurda"

Dopo la Partita del Cuore, svoltasi domenica scorsa allo stadio di Taranto, Natalia Paragoni si è scagliata contro l cantante Biondo e lo youtuber Serpo, rei di non essersi fatti vedere nel dopo-gara per autografi e foto con i fan. La giovane modella, scelta dal tronista Andrea Zelletta a Uomini e Donne, ha usato parole forti nei confronti dell’atteggiamento che i due avrebbero tenuto prima e dopo l’evento benefico.

Attraverso numerosi video social Natalia Paragoni ha spiegato quanto successo al termine della Partita del Cuore, giudicando inappropriato il comportamento di Biondo e Serpo: " Siamo a una cena di beneficenza e sono un po’ sconcerta e allibita, perché ci sono persone che non vengono neanche a cena a fare foto con i propri fan e se la tirano in una maniera assurda. Vedere personaggi famosi che non si presentano a fare foto con i propri fan è sconcertante…mi vengono i brividi. Siete famosi grazie alle persone che vi chiedono le foto ".