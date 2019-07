Natalie Portman sarà Thor nel prossimo film Marvel

Importanti novità arrivano dal Comic-Con di San Diego, soprattutto sul fronte Marvel, in particolare su Thor.

Al panel della Marvel è stata presentata la Fase 4 del MCU. Tra alcuni titoli anticipati da tempo, come Eternals e il film stand alone dedicato a Black Widow con protagonista Scarlett Johansson, arriva anche l’ufficialità del nuovo film su Thor, sul quale avevamo voci contrastanti.

Infatti, dopo un primo momento in cui i film dedicati al dio del tuono dovevano interrompersi, causa scadenza del contratto per il protagonista Chris Hemsworth con la Marvel, sono iniziate a rincorrersi le voci su di un suo proseguimento nel ruolo, sul regista, Taika Waititi, lo stesso del precedente Thor: Ragnarok, e la co-protagonista, cioè Tessa Thompson per il ruolo di Valchiria.

Ora, insieme alla conferma del quarto film, che si chiamerà Thor: Love and Thunder, è ricomparsa l’attrice Natalie Portman che nella saga dedicata a Thor ha interpretato l’astrofisica Jane Foster, in passato fidanzata proprio con il figlio di Odino. L’attrice è assente dai film Marvel dal 2013 con The Dark World, seppure sia stata brevemente presente in Endgame. Natalie Portman quindi tornerà ma in un ruolo inaspettato, che apre la strada ad un'interessante avventura.

Durante la presentazione del film, il regista Taika Waititi ha consegnato il martello Mjolnir a Natalie Portman, annunciandola così come prossima versione al femminile di Thor. Il film seguirà la serie di fumetti The Mighty Thor, scritta da Jason Aaron, nelle cui avventure viene raccontata la storia di Jane Foster, il personaggio della Portman appunto, e di come diventa una supereoina. Nei fumetti Thor per un periodo è ritenuto non degno di impugnare il suo martello, mentre Jane Foster, sottoposta a chemioterapia dopo una diagnosi di cancro, riesce a sollevare il mitico Mjolnir e sostituire il dio del tuono.

Oltre a questa grande notizia è stato anche approfondito il personaggio di Valchiria, la quale come sappiamo ora è alla guida del popolo di Asgard sulla Terra. Valchiria è stata indicata come il primo personaggio bisessuale della cinematografia Marvel, a confermarlo, oltre alla sua interprete Tessa Thompson, anche il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 5 novembre 2021 e già dalla sua presentazione è uno dei cinecomic più interessanti della Fase 4.