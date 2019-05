Black Widow: iniziate le riprese del film Marvel

Sono iniziate le riprese del film Marvel interamente dedicato a Black Widow, da noi conosciuta come Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson.

La troupe e la stessa protagonista sono stati avvistati in Norvegia nella cittadina di Ørsta, anticipando quanto nei piani della produzione, intenzionata a partire a giugno negli studi inglesi Pinewood.

Per quanto riguarda la posizione temporale del film, visti gli eventi di Avengers: Endgame che riguardano Black Widow, l’attore Sebastian Stan, che nell’universo Marvel interpreta il Soldato d’Inverno, ha fatto intendere che il film sarà ambientato dopo Captain America: Civil War ma avrà ovviamente un focus sulle origini di Natasha Romanoff.

Nel cast vedremo anche David Harbour, attore noto per il ruolo di Jim Hopper in Stranger Things. Harbour durante un'intervista ha usato delle parole ambigue che hanno scatenato subito i fan circa la sua parte e l’ingresso di un importante personaggio: “ sono felice che questa cosa si unisca al Marvel Cinematic Universe ”. Ricordiamo infatti che la Cosa è un membro dei Fantastici 4 e questa potrebbe essere l’occasione per introdurre il gruppo di supereroi.

Come sappiamo i Fantastici 4, insieme agli X-Men e Deadpool, sono gli ultimi entrati nel mondo della Disney, riunendo così tutti i personaggi Marvel, con alcune eccezioni che vedono la compartecipazione della Sony.

Per quanto riguarda invece l’imminente futuro al cinema della Marvel, l’11 luglio prossimo Spiderman: Far From Home chiuderà la fase tre del MCU. Invece, tra i successivi film della fase quattro, il progetto che ha destato il maggior interesse del pubblico è The Eternals, con protagonisti Angelina Jolie e Richard Madden.

Non solo cinema però, sono in programmazione anche delle serie tv con protagonisti gli stessi attori visti sul grande schermo. Avranno una serie loro dedicata Occhio di Falco, WandaVision, Falcon e Winter Soldier e Loki, prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+.