Dopo Nathalie Caldonazzo, Andrea frequenta Zoe. Ma l'ex moglie lo attacca: "Non sta facendo il padre..."

Dopo aver animato l'ultima edizione di Temptation island vip, il docu-reality sui tradimenti trasmesso su Canale 5, Andrea Ippoliti (46 anni) è tornato al centro del gossip. Dal suo canto l'imprenditore capitolino aveva deciso, di comune accordo con Nathalie Caldonazzo (50 anni), di mettere in discussione la loro love-story partecipando al gioco dei tradimenti. E la loro permanenza al reality made in Sardegna non ha avuto un buon esito. Tant'è vero che i due fidanzati vip sono giunti alla scelta di separarsi, alla luce dell'avvicinamento di Ippoliti alla single Zoe Mallucci (21 anni), conosciuta dall'imprenditore proprio durante il programma targato Mediaset.

E adesso, sul conto di Andrea, torna a sfogarsi l'ex moglie di quest'ultimo, la quale contesta il fatto che Ippoliti sia sempre troppo lontano dai loro figli. La donna, di nome Daniela, ha confermato che Andrea e la giovane Zoe continuano a frequentarsi, dopo la separazione dell'ex marito dall'attrice Caldonazzo, registratasi in tv.

L'ex moglie di Andrea Ippoliti menziona Nathalie Caldonazzo

“Loro si vedono, si frequentano regolarmente -ha scritto in un'Instagram story condivisa con i follower Daniela Pandini, sul conto di Andrea e Zoe-. Pranzetti, cenette, giri in scooter e Bmw, macchine, "weekendini" come li chiama lui… Personalmente li ho visti e non solo io. Quando mettete immagini su Instagram, ricorda che, anche se ti nascondi parzialmente e ti credi furbo prendendo in giro le persone, i tuoi figli ti riconoscono...". "Queste pagliacciate – continua lo sfogo di Daniela – non colpiscono me, né credo la Caldonazzo, ma i tuoi figli...". Infine Daniela lancia una frecciatina al veleno alla neo coppia, formata dal padre dei suoi figli Andrea e la tentatrice Zoe: "Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli".