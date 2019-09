È nato un amore fra Bradley Cooper e Angelina Jolie?

Le vie del gossip sono veramente infinite. Nella rete questa volta sono caduti Bradley Cooper e Angelina Jolie. Due attori, due icone del mondo dello spettacolo, due personaggi agli antipodi, eppure secondo le ultime indiscrezioni, fra i due potrebbe esserci del tenero. Il rumor è da prendere con le pinze ed è stato riportato da New Idea.

Angelina Jolie, di recente, esattamente lo scorso 23 agosto, sarebbe stata avvistata a Disneyland insieme a Bradley Cooper con i rispettivi figli. Una casualità? Una gita fra amici oppure fra i due c’è qualcosa di più? Per ora non ci sono altre informazioni, eppure il tabloid già parla di una storia d’amore fra le due icone del cinema. Entrambi sono single e sono affermati nel mondo del lavoro, ma sia Cooper che la Jolie, hanno situazioni alle spalle piuttosto complicate che impedirebbero di pensare all’amore.

Angelina Jolie ad esempio, è alle prese con il divorzio da Brad Pitt che prosegue inesorabile fra continui rinvii e battaglie per la custodia dei figli; Bradley Cooper invece sta affrontando le malelingue della sua ex, a causa dei pettegolezzi su Lady Gaga. E se il gossip è già virale in rete, i più attenti affermano che la notizia lanciata dal tabloid è priva di fondamento, quindi potrebbe essere falsa. Infatti il magazine New Idea avrebbe costruito la news su una pura e semplice coincidenza, senza indagare a fondo sulla questione.

In attesa di ulteriori conferme o smentite, i fan già cominciano a sognare.