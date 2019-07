Bradley Cooper e Lady Gaga uniti su un set?

Tutto tace. I diretti interessati del triangolo Shayk-Cooper-Gaga non hanno né confermato, né smentito le voci. Per ora non ci sarebbero delle prove concrete su una possibile relazione tra gli attori di A star is born: le ultime foto che li ritraggono insieme risalgono alla notte degli Oscar. Ma un nuovo gossip sta prendendo banco.

Come riportato dal giornale Vanityfair, Bradley Cooper e Lady Gaga potrebbero ritrovarsi uniti sul lavoro: questa volta il loro “nido d’amore” non sarebbe un set cinematografico, ma bensì una buia sala di doppiaggio. Entrambi presterebbero la voce nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, film diretto da James Gunn. L’attore è stato nei due precedenti episodi Rocket Raccoon, il procione antropomorfo, e molto probabilmente continuerà a interpretare questo ruolo. Lady Gaga, invece, potrebbe essere la lontra Lylla, suo grande amore.

Se così fosse, Bradley Cooper e la cantante tornerebbero ad “amarsi”, non fisicamente ma attraverso le loro voci. L’affinità evidente in A star is Born potrebbe aver convinto la Marvel Studios a puntare su Lady Gaga e introdurre nella storia un nuovo personaggio ad hoc per lei.

Per i fan questa potrebbe costituire una piccola gioia, in grado di far rivivere vecchie emozioni. La recitazione tra i due fu così precisa e travolgente in passato, da riuscire a illudere tutti. “ Gli spettatori hanno visto, solo ciò che noi volevamo vedessero ”, ha detto Lady Gaga.

Non è escluso, però, che in un futuro questa complicità sul lavoro possa trasformarsi in qualcos’altro. Bradley Cooper, infatti, non ha mai ammesso di non provare attrazione per la cantante, ma neanche il contrario. Il silenzio totale non aiuta a mettere a tacere le voci e le supposizioni. “Chi tace acconsente” dice un detto. Ed è difficile credere che dietro questo atteggiamento possa celarsi solo un’eccessiva riservatezza, non dopo tutto questo rumore.