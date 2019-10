Neil Patrick Harris e David Burtka: i figli non avranno uno smartphone

Nessuno smartphone all'orizzonte per i due gemelli Harper Grace e Gideon, figli della coppia dello spettacolo costituita da Neil Patrick Harris e da David Burtka. A confessarlo è stato lo stesso David, durante la partecipazione ad un programma televisivo, sicuro che i due gemelli non potranno avere accesso a nessun telefonino nei prossimi anni. È un argomento fuori discussione che si scontra con le richieste insistenti dei piccoli, molto incuriositi dal device tecnologico, ma ancora troppo giovani per utilizzarlo. Del resto, a nove anni lo smartphone risulta del tutto superfluo e il loro compito è quello di concentrarsi sui loro impegni scolastici.

Neil Patrick Harris and David Burtka's 9-Year-Old Twins Aren't Getting Cell Phones Anytime Soon https://t.co/1VL6KUvWlS — People (@people) 29 ottobre 2019

David è un attore e, soprattutto, un cuoco molto noto: spesso partecipa a programmi tematici creando ricette ma anche piccole idee decorative. La sua passione per Halloween è più che nota: ogni anno il cuoco dedica il suo tempo alla decorazione della casa, quindi alla realizzazione di costumi tematici in grado di coinvolgere l'intera famiglia. Senza dimeticare le ricette, ovviamente, come le ultime immortalate e pubblicate via Instagram con tanto di spaghetti e occhi finti, un'idea adorabile e davvero "spaventosa".

Tra un allestimento e una prelibatezza, Burtka ha decorato l'intera casa, anche grazie al supporto dei figli e dei loro amici, a cui ha affidato mini zucche da intagliare, ma tutto sotto il controllo del suo occhio vigile. Nel frattempo Neil pensa a riprendersi dall'operazione che l'ha visto impegnato a farsi rimuovere due aculei di riccio conficcati nella pelle, presenti sin da da questa estate, tanto da giungere fino ai tendini.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?