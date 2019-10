Neil Patrick Harris operato dopo un incidente in Croazia

Neil Patrick Harris si è recentemente sottoposto adun'operzione alla mano, per estrarre gli aculei di due ricci di mare, doloroso ricordo estivo dell'ultima vacanza in Croazia. Come ha confessato lo stesso attore, durante l'estate è scivolato mentre scalava alcune rocce in Croazia, finendo innavvertitamente con la mano sopra un riccio. Lo stesso aveva eliminato quasi tutte le spine che si erano conficcate sottopelle, ma due erano rimaste a lungo debitamente nascoste, fino a infettarsi trafiggendo il tendine della mano. Una condizione davvero spiacevole, che ha spinto l'attore a sottoporsi a un intervento chirurgico, per fortuna perfettamente riuscito.

A comunicare il tutto è stato lo stesso Neil attraverso Instagram, pubblicando alcuni scatti del pre-operazione, delle lastre e del post intevento, che lo ha liberato definitivamente dalle due intruse lasciandogli una particolare fasciatura che dovrà indossare a lungo. La struttura lo aiuterà a tenere ferma la mano durante tutta la fase di guarigione, sicuramente accudito amorevolmente dai due figli gemelli Gideon e Harper e dal marito David Burtka.

Non sono mancante le parole di sostegno da parte dei fan, che hanno inondato la pagina Instagram di commenti positivi e pieni di affetto. L'indimenticato Barney Stinson di "I Met Your Mother" ha debuttato al cinema a soli 15 anni, proseguendo in una carriera del tutto inarrestabile e piena di successi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?