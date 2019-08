Nessun Beach Party per Jovanotti

Nei giorni scorsi sono emerse diverse problematiche e criticità sulla prossima tappa del tour di Jovanotti, che sfiora le spiagge più famose d’Italia per tutta l’estate. Il prossimo 17 agosto il "Jova Beach Party" si sarebbe dovuto svolgere a Vasto, ma alcune situazioni legate alla sicurezza e sulla chiusura della Statale 16, hanno paventato la possibilità di sospendere la data.

E lo stop arriva proprio dalla Prefettura di Chieti, che in via precauzionale, ha disposto la sospensione dell’evento. La notizia è stata diramata subito dopo la decisione del comitato da Maurizio Salvatori, amministratore di Trident, la società che da più di trent’anni si occupa di organizzare i concerti di Jovanotti. E sui social intanto, sulla pagina Facebook ufficiale, in merito a tutta la faccenda, si è espresso lo stesso Lorenzo Cherubini che rivela il suo punto di vista sulla cancellazione del concerto di Vasto. "La ragione è intessuta di dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa e di sviluppo per il territorio in uno scontro di forze locali in ‘bagarre’ – ha scritto Jovanotti -. Chi ha ottenuto la cancellazione del concerto combatte una sua personale battaglia per un’affannosa ricerca di visibilità – continua -. Non ci sono ragioni soggettive, non c’è nessun riscontro di queste criticità dato che, nelle 9 tappe precedenti, tutti si è svolto alla perfezione".

E poi conclude con una sonora stoccata a tutta la comunità di Vasto. "Ha vinto il fronte del No, quello in cui l’Italia è pervasa". Non ci sono per ora ulteriori dettagli in merito.