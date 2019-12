Nessun figlio in arrivo per Bianca Atzei. La risposta ai rumor è epica

Sono una delle coppie più celebri del mondo dei social. Bianca Atzei (che di professione è cantante) e Stefano Corti (inviato de Le Iene e vincitore di Pechino Express), da qualche tempo sono uniti in una relazione forte e duratura, che molto spesso finisce nel mirino degli amanti del gossip. È lo scotto da pagare, ma da quel che sembra, né a Bianca Atzei né tantomeno a Stefano Corti, dispiace finire al centro dell’attenzione. La loro love story è nata proprio in un momento in cui la stessa Atzei stava affrontando alcuni problemi con Max Biaggi.

Per la coppia il peggio è passato, dato che le polemiche sul comportamento dell’ex corridore si sono sgonfiate, ma quello che è successo sul loro conto negli ultimi giorni ha dell’incredibile. Sono stati in molti a rivelare un’indiscrezione, mai confermata dai diretti interessati, in cui si è affermato che la cantante fosse in dolce attesa e che il figlio fosse di Stefano Corti. Il gossip è stato condiviso da testate giornalistiche importanti tre giorni fa. E nel giorno di Natale, proprio la Atzei e il compagno, hanno preso la parola e messo a tacere ogni rumor. E la risposta è arrivata sul profilo instagram di Corti, in uno scatto che è molto divertente.

"Ormai la notizia è su tutti i giornali – scrive la Iena -. Abbiamo voluto aspettare solo qualche giorno per la notizia ufficiale. Sì, avremo un bambino solo che avete sbagliato il soggetto – continua -. Sono io ad essere in dolce attesa e non Bianca". Lo scatto vede la cantante baciare la pancia di Conti che appare visibilmente fuori forma. Lo scatto però è uno scherzo, una presa in giro ben mirata verso quel tipo di giornalismo che pubblica news e pettegolezzi senza nessun fondamento. E la foto immancabilmente ha fatto il giro del web. “Sono incinto di sette mese”, aggiunge la Iena ed è subito pioggia di like.

La coppia dopo aver trascorso il Natale in famiglia, è volata in Madagascar per una vacanza di coppia sotto sole cado e pacato dell’Oceano. Lì trascorreranno gli ultimi giorno del 2019, un anno che ad entrambi ha regalato grandi soddisfazioni. Un anno che per Bianca Atzei ha significato chiudere la relazione con Biaggi dopo il suo doloroso addio.