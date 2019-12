Natale amaro per la Iena Stefano Corti: "Auguri ai genitori ​separati come me che chiudono pacchi nei parcheggi"

Le festività riuniscono le famiglie ma fanno spesso sentire ancora più soli coloro che, per un motivo o per l'altro, sono costretti a stare lontani dai loro affetti. E' il caso di Stefano Corti, l'inviato de "Le Iene", che ha vissuto un Natale a metà: vicino alla sua attuale compagna, la cantante Bianca Atzei, con la quale è volato all'estero, e lontano dal figlio Gabriele di otto anni.

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza di Bianca Atzei che, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe incinta del compagno Stefano Corti. Per la Iena si tratterebbe del secondo figlio, dopo Gabriele avuto da una precedente relazione. Del bambino di 8 anni non si sa molto, solo che vive all'estero, in Francia, insieme alla madre e lontano dall'affetto di Corti. In occasione delle festività natalizie, però, l'inviato della trasmissione di Italia Uno ha raggiunto Marsiglia dove il piccolo Gabriele abita per trascorrere alcune ore con lui e portargli i regali. La Iena ha pubblicato sul suo account Instagram lo scatto della bauliera della sua auto piena di pacchi e regali e un messaggio malinconico.