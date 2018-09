Nicki Minaj, diverbio alla New York Fashion Week con Cardi B

La rissa che ha coinvolto Nicki Minaj e la rapper Cardi B è avventa nella notte tra l’8 e il 9 settembre, come ha immediatamente riportato il sito web di TMZ. Sembra che le due stelle del rap, molto celebri negli States, siano state allontanante dalla New York Fashion Week, a causa di uno scambio di parole un po’ forti che è degenerato in una rissa da film trash.

Secondo quanto è stato riportato dal celeberrimo web magazine, Nicki Minaj era seduta ad un tavolo circondata dalle sue guardie del corpo, al party organizzato da Haper’s Babarz, quando Cardi B si è avvicinata con un far alquanto minaccio. La lite è scoppiata perché la Minaj sta diffondendo cattiverie nei riguardi della collega e, queste dicerie, proprio non vanno giù alla celebre Cardi B. Sono voltate parole un po’ grosse fino a quando, una delle guardie del corpo della Minaj, finisce per colpire in viso l’artista, innescando una reazione furibonda. A quanto pare Cardi B ha lanciato una scarpa, rigorosamente tacco 12, verso Nicki Minaj che per fortuna ha evitato il colpo. Entrambe sono state scortate verso l’uscita. E anche se il video diffuso da TMZ non riprende bene gli attimi salienti della lite, alcune foto scattate fuori dal locale della festa, riprendono Cardi B camminare scalza e con una sola scarpa in mano.

Da parte di Nicki Minaj non è stato rilasciato nessun comunicato in merito, invece Cardi B ha affidato al suo profilo Instagram, un post in cui spiega con animosità la questione. Tra parolacce e frasi colorite, afferma che la rapper avrebbe detto bugie sul suo conto, esortando i colleghi a stare alla larga dall’artista.

Le due si sono incontrare qualche mese fa ad un altro evento mediatico, ma sembrava che avessero deposto l’ascia di guerra. Così però non è stato.