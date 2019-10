Nicki Minaj esplosiva vestita da Harley Quinn

Nicki Minaj colpisce ancora nel segno: questa volta lo fa indossando in modo sexy i panni di Harley Quinn. La cantante di fama mondiale ha condiviso alcuni scatti attraverso il suo profilo Instagram, mentre posa al fianco del neo marito Kenneth 'Zoo' Petty. L'uomo è truccato da Joker, replicando il make up indossato magistralmente da Heath Ledger, con tanto di petto nudo, giacca lunga rossa lucida e pantalone nero con scritta "sleaze". Ma è Nicki la vera protagonista degli scatti, mentre si atteggia appoggiata alla mazza da baseball, sfoggiando una maglietta corta bianca e rossa e un paio di shorts davvero attilati. I pataloncini faticano a contenere le curve esplosive della cantante, solita stupire i suoi fan con look e atteggiamenti espliciti.

Nicki, acconciata con due codini bicolore, fissa sensualmente l'obiettivo accanto al marito: mentre gli scatti sembrano catturati dal backstage di un servizio fotografico, preannunciano la festa di Halloween ormai alle porte. La cantante è diventata da poco moglie, dopo essersi sposata il 21 ottobre con Petty nonostante la frequentazione tra i due sia molto recente. Nicki è apparsa in sintonia con il giovane sin dal primo momento coinvolgendolo in molti eventi musicali, compreso il video di "Megatron".

Al matrimonio farà seguito una cerimonia più sfarzosa che coinvolgerà amici, parenti e VIP, ma la data non è ancora stata rivelata. La cantante ha voluto celebrare subito delle nozze private per non perdere troppo tempo tra un impegno lavorativo e l'altro, incurante dei commenti che circondano il neo marito per la condanna di tentato stupro, risalente ai tempi dell'adolescenza, e per l'arresto per omicidio colposo del 2002.

