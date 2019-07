Nicolò Scalfi ha terminato la sua avventura a Caduta Libera

Dopo 88 puntate, il “campioncino” di Caduta Libera ha dovuto abdicare e abbandonare il gioco. Nicolò Scalfi è stato il campione più longevo della storia del game show di Canale5, nonché quello che ha vinto la cifra maggiore. In tre mesi alla corte di Gerry Scotti, Nicolò ha conquistato le simpatie del pubblico da casa e quelle del presentatore, che ieri non ha saputo trattenere le lacrime nel momento dei saluti.

Nicolò Scalfi è stato molto amato dagli appassionati di Caduta Libera ma con il tempo ha suscitato sentimenti contrastanti nel pubblico. Il giovanissimo campione, classe 1999, è uno studente di Design Industriale al Politecnico di Milano. Durante il suo percorso ha avuto modo di presentare due fidanzate, di cui una era una concorrente del programma. Valeria Filippetti e Nicolò si sono conosciuti nei corridoi dello studio 20 di Cologno Monzese, dove il programma viene registrato, e si sono innamorati. Spinta dal sentimento verso il campioncino, per correttezza verso il programma la ragazza decise di ritirarsi volontariamente dal gioco. La loro relazione non è durata a lungo e durante la sua permanenza Nicolò ha avuto modo di presentare un'altra ragazza, stavolta estranea al game show, ma anche con lei la relazione è durata poco. Se una parte del pubblico ha amato il campioncino di Caduta Libera, un'altra ampia fetta di pubblico non ha apprezzato il suo percorso. Sono molti, infatti, quelli che hanno accusato a produzione di favorire Nicolò Scalfi a discapito degli altri concorrenti, agevolandolo con domande con coefficiente di difficoltà inferiore rispetto agli altri. Ovviamente, il programma ha smentito qualsiasi accusa mossa in questa direzione e ha sempre sostenuto la casualità delle domande poste ai concorrenti.