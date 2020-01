Nicola Savino replica alla Gregoraci: "Mai parlato di destra e sinistra, io non discrimino"

La polemica sull'esclusione di Elisabetta Gregoraci da "L'Altro Festival" non si smorza e coinvolge un po' tutti i personaggi che gravitano intorno a Sanremo. Dopo la pubblicazione del post di accuse della showgirl calabrese nei confronti di Nicola Savino, il popolo del web si è schierato in sua difesa. La Gregoraci sarebbe stata clamorosamente esclusa dalla co-conduzione del dopo Festival a causa della " presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra ".

Mentre sui social la discussione si è subito infiammata, a stretto giro era arrivata anche la risposta di Flavio Briatore che non ha risparmiato il conduttore: " Cogl…arrogante. Brava Elisabetta ". In molti attendevano la replica del diretto interessato, che però è arrivata solo stamani. Nicola Savino ha tentato di discolparsi in diretta a "Deejay Chiama Italia", la trasmissione che conduce tutte le mattine con Linus: " Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino . Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi...: è amico di Renzi! Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito ".

Una difesa che ha provato a mettere in campo anche Amadeus. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, finito anche lui al centro delle critiche per la parole sessiste rivolte a Francesca Sofia Novello, ha cercato di difendere l'operato di Nicola Savino parlando con l'Adnkronos: " Voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì ". La denuncia social fatta dalla Gregoraci non sembra dunque esser piaciuta al conduttore Rai. Chi invece ha voluto scherzarci sopra è Fiorello anche lui tra i protagonisti del prossimo Festival. Con la sua solita ironia, Fiorello ha pubblicato un post su Twitter, giocando sui toni dell'equivoco e dei refusi: " FAVINO su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere 'Hammamet' ... SEI FUORIIIIII! ".