Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage

Nicolas Cage, famoso attore di Hollywood e volto di molti blockbuster, sarebbe in trattative per interpretare se stesso in un nuovo progetto meta-cinematografico.

A riportare la news è Page Six che racconta di come l'attore americano sarebbe pronto ad essere la star indiscussa di una pellicola che mirerà a rendere omaggio ai film che hanno costellato la carriera di Cage, come Face/Off e Fuori in 60 Secondi.

La sceneggiatura di questo insolito e interessante progetto sarà affidato a Tom Gormican e Kevin Etten. Secondo quando trapelato da varie testate online, compresa Page Six, questo racconto metalinguistico si incentrerà su Nicolas Cage che, nel tentativo di rialzare la propria carriera decaduta, farà di tutto per entrare a far parte del cast dell'ultimo film di Quentin Tarantino, che recentemente abbiamo visto al cinema con C'era Una Volta a... Hollywood, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

La rincorsa ad una nuova carriera si accompagnerà, per Nicolas Cage, al tentativo di sistemare le cose con la figlia adolescente e fronteggiare l'enorme montagna di debiti che lo insegue.

Il Nicolas Cage del film avrà costantemente delle conversazioni intime e private con il se stesso degli anni '90, quello dei grandi incassi e re delle notti di Hollywood. Una versione più giovane di se stesso che passerà il tempo a farsi beffe della carriera del più vecchio, sottolineando i passi falsi che lo hanno portato ad essere un attore quasi fallimentare.

Il film inizia quando un miliardario del Messico dichiara di avere in mente un progetto per l'attore di The Family Man, di cui è un grandissimo fan. Ma, in un colpo di scena improvviso, la CIA informa l'attore che il miliardario che lo vuole ingaggiare è in realtà uno spacciatore e un re del cartello della droga messicana. Cage, dunque, viene assunto per aiutare i servizi segreti ad arrestarlo. Quando il miliardario userà la moglie e la figlia di Cage, l'attore capirà di aver trovato il ruolo della sua vita.

Lionsagte, HBO Max e Paramount sono in lotta per accaparrarsi i diritti di questo assurdo progetto cinematografico che, sulla scia dei mockumentary - documentari totalmente falsi - e di serie come Episodes con il Matt LeBlanc di Friends, mira a miscelare informazioni esatte e veritiere con una trama totalmente fiction.

