Nicole Kidman e Melissa McCarthy nella miniserie Nine Perfect Strangers

Nuovo interessante progetto per Nicole Kidman e Melissa McCarthy con la miniserie tv Nine Perfect Strangers, racconto basato sul libro di Liane Moriarty, già autrice di Big Little Lies.

Nine Perfect Strangers, la trama

La miniserie si svolgerà al Tranquillum House, un lussuoso centro benessere in cui poter rigenerarsi. A dirigere questo resort c’è Masha, affascinante donna a cui si affida Frances Welty, una delle protagoniste della storia, nonché scrittrice di romanzi rosa che sta passando un periodo difficile dopo la recente bocciatura dell’ultimo lavoro da parte del suo editore. La donna, in questo lussuoso centro benessere, farà parte di un gruppo di altre otto persone le quali, come lei, oltre a cercare tranquillità, sono intenzionate anche a dare una svolta alla propria vita. Risultato che promette ai suoi clienti la direttrice della struttura Masha grazie ad un ritiro di dieci giorni. Ovviamente l’inaspettato è dietro l’angolo.

La storia di Nine Perfect Strangers si basa sull’omonimo libro scritto da Liane Moriarty, già autrice del racconto su cui è stata realizzata Big Little Lies, una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni.

Cast e produzione, altri punti forti

La storia presentata è già di per sé convincente, ma a renderla ancora più interessante ci pensano il cast e la produzione. Nel ruolo della carismatica Masha vedremo Nicole Kidman, la quale quindi torna a lavorare su di un racconto della scrittrice Liane Moriarty dopo Big Little Lies. Nel ruolo di Frances Welty invece vedremo Melissa McCarthy, attrice nominata agli Oscar due volte, come migliore attrice e non, e conosciuta per la serie tv Una mamma per amica oltre che per la sua partecipazione a diverse commedie americane. La McCharty inoltre figurerà anche come produttrice insieme alla collega Nicole Kidman.

Nine Perfect Strangers sarà una miniserie tv e vedrà coinvolto un altro nome noto del panorama seriale, già presente nella produzione e sceneggiatura proprio di Big Little Lies. Parliamo di David E. Kelley che qui torna come produttore e showrunner degli episodi. La miniserie andrà in onda dal prossimo maggio su Hulu, il canale streaming statunitense che ospiterà anche Little Fires Everywhere, altro titolo che per trama e cast ricorda la serie tv della HBO sul gruppo di donne di Monterey.

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia di Nine Perfect Strangers, visti i precedenti di Catch-22 - altra miniserie sempre di Hulu - e di Big Little Lies, è probabile che questa avverrà su Sky e Now tv, più o meno contestualmente al suo rilascio negli Stati Uniti.