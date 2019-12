Nicole Mazzocato choc: "Dopo Uomini e Donne non avevo più voglia di vivere""

Nicole Mazzocato è stata protagonista dell'ultima puntata di "Rivelo", il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time. Nonostante le indiscrezioni sulle sue dichiarazioni fossero trapelate alla vigilia della messa in onda della puntata di Santo Stefano, l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" è riuscita a stupire i telespettatori con alcune dichiarazioni choc. Mai prima d'ora, infatti, la modella e influencer aveva svelato di aver vissuto un periodo buio della sua vita, subito dopo la partecipazione alla trasmissione della De Filippi.

Intervistata da Lorella Boccia, la Mazzocato ha ripercorso i momenti della sua storia d'amore con Fabio Colloricchio, dalla scintilla scoccata negli studi del programma ai quattro anni vissuti insieme, fino alla rottura che - seppur consensuale - è sfociata poi in una guerra social a colpi di provocazioni e querele. Tutta colpa della partecipazione del modello argentino al reality spagnolo "Survivientes", dove parlò della ex con toni tutt'altro che benevoli. Parole dispregiative che hanno portato Nicole a querelarlo affinché " smettesse di parlare di me. Semplicemente non può più denigrarmi, parlarmi male né denigrarmi come ha fatto fino ad oggi ". La modella ha poi confessato di aver assistito alle scene di sesso tra Fabio e Violeta nel reality iberico: " Purtroppo mi hanno taggato, ed è stato di cattivo gusto, e ho visto ma non mi sono meravigliata di niente. Se tu parli della tua ex in un certo modo non mi meraviglio se poi fai altro ".