Nicole Mazzocato: "Ho querelato Fabio perché mi sono sentita umiliata"

La puntata di "Rivelo" del prossimo 26 dicembre, si annuncia infuocata grazie all'intervista doppia a Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. L'ex coppia nata negli studi di "Uomini e Donne" chiarirà, definitivamente, i motivi della burrascosa rottura e non mancheranno i colpi di scena. Nonostante manchino pochi giorni alla prima serata di Real Time, sono emerse le prime anticipazioni di quanto sveleranno i due ex fidanzati intervistati, separatamente, da Lorella Boccia. A riportarle è il portale "Isa e Chia".



Nicole Mazzocato ha ripercorso il felice - quanto travagliato - percorso fatto a "Uomini e Donne" per conquistare Fabio, ricordando quei momenti con positività. La modella, però, ha messo un punto sui veri motivi che hanno portato alla rottura tra loro dopo quattro anni di amore travolgente: " Non c'è stato nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi... Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati ”. La Mazzocato, che oggi è felicemente fidanzata con il modello Thomas Teffah, ha confessato, infine, il motivo che l'ha spinta a querelare Fabio Colloricchio: " L'ho querelato per le dichiarazioni che ha rilasciato (durante la partecipazione a Survivientes, ndr), perché un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici. Mi sono sentita veramente umiliata" .



L'altra faccia della medaglia l'ha raccontata invece Fabio Colloricchio, intervistato a ruota da Lorella Boccia nel suo programma. L'argentino, reduce dalla partecipazione a "L'Isola dei Famosi" spagnola, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Violeta, ha raccontato dell'amore nato con Nicole e poi naufragato dopo quattro anni: " Ero molto preso da Nicole. La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere le scale sono stato sorpreso, l’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere ". Circa le dichiarazioni poco lusinghiere fatte nel reality "Survivientes", durante le settimane di isolamento, l'ex tronista di Maria De Filippi ha fatto un passo indietro, chiarendo cosa volesse dire e poi scusandosi con l'ex: " Intendevo dire che era una ragazza fredda... Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto ".