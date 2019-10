Nicole Mazzocato insieme a Thomas Teffah: è tornato il sereno dopo il gossip su Damante

Sembrava che la storia tra Nicole Mazzocato e Thomas Teffah fosse naufragata per colpa di Andrea Damante con il quale la modella e influencer era stata avvistata.

In rete, infatti, aveva iniziato a circolare la notizia secondo cui la Mazzocato avesse iniziato un flirt segreto con l’ex fidanzato di Giulia De Lellis. Lei, che non ha mai amato essere al centro del gossip, soprattutto se infondato, era prontamente intervenuta sui social chiarendo che tra lei e il dj c’è solo una semplice amicizia, ma ciò che aveva fatto storcere il naso a tanti era stato il fatto che il fidanzato di Nicole, Thomas, proprio nelle ore in cui il gossip imperversava, aveva cancellato una delle sue ultime foto con la fidanzata da Instagram.

Per tanti, dunque, poteva essere quella la prova che i due avessero deciso di lasciarsi in maniera definitiva ma, nelle ultime ore, c’è stato un cambio di rotta. Nicole Mazzocato ha raggiunto il suo Thomas Teffah a Londra e insieme hanno trascorso una giornata al Tate Modern Museum. Entrambi hanno postato su Instagram delle storie in cui si sono taggati, quasi a voler dimostrare a tutti che il loro amore procede a gonfie vele, indipendentemente dai rumors e dai pettegolezzi della rete. “ La gente avrà sempre qualcosa da dire, avrà sempre qualcosa da recriminare – scriveva giorni fa Nicole dopo le notizie che la volevano accanto a Damante - L’unica persona che conosce la vera te.. sei Tu! lascia che parlino...sono pur sempre supposizioni...Comportati diversamente, mantieni l’ educazione ”.

Nonostante le critiche di molti per queste parole, però, Nicole Mazzocato ha preferito non reagire con istintività e, alla fine, ha dimostrato a tutti che il suo legame con Thomas Teffah è in grado di superare qualunque rumors.