Nicole Mazzocato querela Fabio? E lui ha un incidente a Supervivientes

Secondo quanto riportato dal sito Anticipazioni.tv, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato, oggi influencer e presto attrice in un film, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni importanti sui social, tirando in ballo addirittura gli avvocati. La questione sarebbe legata alle continue affermazioni, pesanti e spesso diffamatorie, che Fabio Colloricchio ha rilasciato davanti alle telecamere del reality spagnolo "Supervivientes". Ripreso ventiquattrore su ventiquattro dalle telecamere di Telecinco, coinvolto in una storia d’amore e sesso con la naufraga Violeta, nelle ultime settimane Colloricchio si è lasciato andare a pesanti dichiarazioni contro l’ex fidanzata che, stufa, ha minacciato conseguenze.

Il sito web riporta (con tanto di immagini) alcune dichiarazioni di Nicole Mazzocato pubblicate nelle stories del suo profilo Instagram alcuni giorni fa, nelle quali affermerebbe: " Da donna quale mi reputo, continuo a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva un karma e da lì non si passa. Per ogni frase detta in più con il mio nome e per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona, ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine ".

Difficile capire se Nicole abbia già dato mandato ai suoi legali di procedere contro l’ex fidanzato che, al momento, si ritrova in Honduras con una spalla lussata e il rischio di uscire dal reality. Durante una prova coraggio, l’ex tronista di Uomini e Donne, è stato infatti vittima di un incidente di gara, colpito da una grossa ruota in cartone realizzata dalla produzione. Un inconveniente decisamente doloroso visto che lo ha costretto a indossare un tutore per la lussazione proprio nella settimana in cui si trovava in nomination (poi superata).