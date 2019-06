Nicole Mazzocato: "Le calunnie di Fabio? È tutto patetico e pericoloso"

La storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sembrava essere finita in pace, poi tutto è cambiato quanto lui è approdato a Supervivientes.

Qui, si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti nei confronti della ex fidanzata accusandola di avergli fatto vivere quattro anni di inferno e di averlo tradito. Esternazioni forti, talmente tanto da spingere Nicole a rivolgersi ad un legale per tutelare la sua immagine. Così, in una intervista a Uomini e Donne Magazine, la Mazzocato ha continuato a manifestare stupore per quanto detto dall’ex tronista sul suo conto. “ Sono stata cresciuta con dei valori: quando si decide di intraprendere una relazione e combattere per essa, niente è stato vano o inutile. Sono grata a me stessa per la forza, l’amore e la grinta che ho messo nel vivermi tutte le mie storie perché sono una che non si arrende davanti a nulla – ha esordito la modella - . Mi hanno insegnato che tutti i momenti vanno custoditi in maniera preziosa a prescinder se siano occasioni positive o negative. Ma ancor di più che non è giusto dare le colpe agli altri – per giunta false – solo per vittimismo o ai fini televisivi, con l’intento di impietosire ”.