Nicole Mazzocato risponde a Fabio: "Mai denigrare gli altri per farsi belli"

Nicole Mazzocato, influencer ed ex compagna del tronista Fabio Colloricchio, alla fine ha ceduto e ha risposto, per le rime, all'ex fidanzato che nei giorni scorsi l'aveva tirata in ballo durante una puntata del reality Survivientes. Colloricchio, infatti, nelle ultime ore ha confessato di provare qualcosa per la concorrente Violeta, anche lei naufraga dell'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi. L'ex tronista di origini argentine ha però tirato in ballo la sua ex Nicole, appunto, dicendo che Violeta è molto più bella di lei.

Nicole Mazzocatto, che oggi si dichiara innamoratissima del modello Thomas con il quale ha trascorso una splendida vacanza alle Maldive poche settimane fa, ha ricevuto una pioggia di messaggi e commenti che le chiedevano di rispondere all'ex. Dopo un po' di titubanza, però, la risposta è arriva a mezzo social. Attraverso il suo profilo Instagram Nicole Mazzocato ha pubblicato alcune stories, dove si è lasciata andare a qualche considerazione personale: "Non voglio iniziare a parlare male di altre persone. Rispondo ai vostri messaggi dicendovi che io sinceramente ho sempre parlato super bene e non intendo iniziare ora a parlar male. Anzi. Non ho niente da dire di male ma perché non mi interessa e non mi appartiene. Ma sono anche dell’idea che la vita va avanti e ogni persona dovrebbe cercare di splendere di luce propria e non andare a denigrare gli altri per elevarsi".

Alla fine Nicole ha voluto pubblicare un messaggio scritto in spagnolo ancora più chiaro, che non lascia dubbi sulla sua opinione circa le dichiarazioni rese da Fabio Colloricchio all'Isola dei Famosi spagnola.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?