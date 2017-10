Niente eliminazione e no alle "cover"

Niente eliminazione e niente serata di cover. Ieri sera, infatti, al Tg1 delle 20 intervistato da Vincenzo Mollica, Claudio Baglioni, direttore artistico della 68esima edizione, ha raccontato le novità della gara. «L'eliminazione è stata eliminata: non ci sarà quella pratica del dover mandare a casa qualcuno. I giovani e i campioni inizieranno il Festival e lo finiranno», ha detto Baglioni. «Non ci sarà una serata dedicata alle cover», ha aggiunto, facendo capire che quella sera i brani in concorso saranno riproposti in duetto o con altri ospiti. Quanto al proprio ruolo, ha detto: «Conduttore no, conducente sì. Salirò sul palco qualche volta per vedere se è tutto a posto, un po' come il sacrestano che deve rimettere a posto la chiesa dopo la funzione». Intanto impazza il toto-vallette: tra i nomi che circolano con più insistenza ci sono quelli di Sabrina Ferilli, Miriam Leone e Ilaria D'Amico. Tra gli ospiti, si parla di Francesco De Gregori e di Renato Zero, che sarebbero stati convinti dalla «garanzia» di Baglioni.