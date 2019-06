Incidente in barca per Nilufar: cade e sbatte la testa

Quello appena trascorso è stato un weekend da dimenticare per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne. La modella è stata, infatti, protagonista di uno sfortunato incidente mentre si trovava al mare in compagnia di alcuni amici. Complice l’arrivo dell’estate, Nilufar Addati si è concessa una gita in barca con un gruppo di amici ma un’onda improvvisa ha scosso la barca, facendo cadere violentemente la modella.

A spiegare l’accaduto è stata lei stessa, attraverso le Instagram Story del suo profilo, con un video postato la sera a fatto ormai avvenuto: "Ci siamo rilassati e divertiti, fino a quando io non sono caduta, non bene. Ero seduta su una sedia, non avevo i piedi saldi a terra è arrivata un’onda e praticamente sono caduta all’indietro. Ho fatto un volo e ho sbattuto a terra la testa e la schiena e sono finita con la schiena (a un centimetro dalla colonna) su quelle cose di metallo che servono per agganciare le cime. Insomma una caduta violenta". Il video è stato scaricato e condiviso sui social dal portale Kontrokultura e ha già fatto il giro del web.

Nilufar Addati, nonostante la violenza del colpo, non ha però riportato ferite o problemi di salute seri, solo dolore per alcune ore. Oggi, la bella modella è infatti già tornata operativa presenziando ad alcuni eventi in occasione di Pitti a Firenze. In fatto di incidenti, però, l'ex tronista non sembra fortunata. Lo scorso febbraio, infatti, fu protagonista di un brutto incidente in macchina dove rimase fortunatamente illesa.

