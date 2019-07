Nilufar Addati nuda sui social. È polemica: "Per follower fai di tutto"

Nilufar Addati è una delle troniste di Uomini e Donne più discusse. I telespettatori non hanno mai dimenticato, infatti, che la bella modella di origini persiane aveva avuto una relazione segreta con il corteggiatore Stefano Guglielmini proprio durante il trono. Lei, dopo la fine del programma di Maria De Filippi e la breve storia con Giordano, sua scelta, oggi è modella e influencer per numerosi brand di moda e beauty.

Sui social l’ex tronista pubblica numerose fotografie ma l’ultimo scatto pubblicato da Parigi (dove si trova per impegni di lavoro) ha suscitato una pioggia di critiche. Il motivo? Nilufar Addati è apparsa completamente nuda. Una foto per niente volgare, dove la modella si copre nei punti giusti, e che mette in mostra la sua naturale eleganza. Nonostante i numerosi commenti positivi, c’è chi ha voluto però rimarcare il fatto che la bella influencer si sia fatta prendere la mano, pubblicando scatti hot per ottenere visibilità.

Alcuni follower la attaccano: " Nilufar come vedo sei entrata anche tu nel puttantour dei vip!! ", " Quanti soldi si guadagnano senza sudare ...basta spogliarsi ..Che schifo ", " Per follower state facendo di tutto ". Altri invece criticano la scelta di spogliarsi, giudicata senza senso: " Ma il senso di questa foto qual è ?? ", " No, anche tu inzii a pubblicare foto così ti distinguevi dalla massa anche per questo, sei bellissima non hai il bisogno di esporti così, per renderti bella lo sei già ".

Lei ha replicato, seccata, a ciascuno di loro difendendo la sua scelta "artistica" ma la polemica prosegue. Una discussione che ha coinvolto, nelle scorse settimane, anche un’altra protagonista di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini che sui social si era mostrata in un nudo integrale da Mykonos che aveva fatto infuriare i fan.