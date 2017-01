Nina Moric attacca Allegri e Livorno: è bufera

Scintille tra Nina Moric e Massimiliano Allegri. La showgirl ha messo nel mirino il tecnico bianconero colpevole di aver lasciato i croati in panchina nella sfida contro la Fiorentina. "Senza Pjaca e Mandzukic la Juve sarebbe da terzo posto, mettili in campo livornese comunista!!!", ha scritto la Moric sui social. "Qualcuno - scrive oggi Moric su Facebook dopo le polemiche - mi può spiegare gentilmente e senza offese come mai molti si sono sentiti offesi dalle mie parole "LIVORNESE COMUNISTA " riferito ad Allegri? Non è livornese l'allenatore della Juve ? Non è forse vero che Livorno è la città d'Italia con la più alta concentrazione di comunisti? Manco avessi scritto che Livorno puzza di pesce, o che a Pisa hanno paesaggi bellissimi e la torre che attira milioni di turisti ogni anno, mentre a Livorno l'unica cosa che viene attirata sono le sardine che seguono i pescherecci". "Roba da Matti", afferma la Moric. Le parole della Moric però hanno fatto infuriare i livornesi che hanno attaccato su Facebook e su altri social la showgirl insultandola. Solo i pisani hanno avuto parole tenere per la Moric: "Nina Moric sindaco di Pisa subito! vieni in gradinata all'Arena, se inizi non smetti più! Fidati".