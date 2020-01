Scomparsa Luigi Mario Favoloso, parla il paparazzo: "Metteva le mani addosso a Carlos"

Della scomparsa di Luigi Mario Favoloso se ne stanno occupando i media ormai da giorni. Le ultime novità parlano di una mail che il ragazzo avrebbe mandato a sua madre, nella quale dice di stare bene. Se ieri mattina la donna nutriva dei dubbi sull'autenticità della missiva e voleva approfondire la questione, nello stesso pomeriggio era talmente sicura che quella fosse una mail di suo figlio da ritirare la denuncia di scomparsa.

È stata la stessa Loredana Fiorentino a comunicarlo telefonicamente a Vito Paglia, il cronista di Pomeriggio5 che da giorni si trova a Torre del Greco per fare luce sulla questione. La vicenda di Luigi Mario Favoloso, però, è più complessa di quanto non sia sembrata in un primo momento. Nel corso dei giorni sono emersi numerosi elementi che hanno intricato la vicenda con particolari a tratti inquietanti. Si sono aggiunti protagonisti e nuove testimonianze, come quella di Nathan Martelloni, il personal trainer di Luigi Mario Favoloso, di Nina Moric e di Fabrizio Corona. La modella croata si è sempre detta tranquilla per le sorti del suo (ex) fidanzato e domani sarà a Domenica Live per portare nuove prove su questa strana vicenda.

Durante una puntata di Pomeriggio5, l'uomo ha riferito di un racconto che gli avrebbe fatto proprio Nina Moric pochi giorni prima di Natale. La modella croata avrebbe confidato al personal trainer di aver avuto una grossa discussione con Favoloso per questioni di gelosia e da quella chiacchierata sarebbe emerso un " fatto gravissimo " di Luigi Mario nei confronti della Moric. Nathan Martelloni ha preferito non svelare quell'episodio a Barbara d'Urso ma ha lasciato intendere che potesse esserci dietro una storia di violenza. Il ragazzo è stato immediatamente smentito dalla madre di Favoloso, in collegamento telefonico, ma anche Veronica Satti, presente nella stessa puntata, ha confermato che Nina Moric le avrebbe raccontato lo stesso episodio.

È giallo su cosa possa aver fatto Luigi Mario Favoloso di così grave a Nina Moric ma Nathan Martelloni ha rivelato anche che Fabrizio Corona ne sarebbe venuto a conoscenza e che sarebbe molto arrabbiato per quanto accaduto. Per ora nessuno ha voluto svelare pubblicamente i dettagli ma su Instagram è stata pubblicata una diretta nella quale Maurizio Sorge, uno dei paparazzi più noti e attivi su Milano, parla al telefono di quella che sembrerebbe la vicenda di Favoloso. " Che ha detto Nathan? … Pure con Carlos... Fabrizio sta nero... Fabrizio sta nero nero... Sì, sì è così, me l'ha detto Fabrizio... Oggi uno m'ha detto che l'hanno avvistato a Napoli ma non so dire se è vero ", si sente dire dal paparazzo fuori campo rispetto all'inquadratura. Maurizio Sorge non nomina mai Luigi Mario Favoloso ma gli elementi farebbero supporre che il soggetto sia lui. " Però ci sono cose di violenza, dice che lui fregava i soldi a Nina. La faceva ubriacare, quella mezzo rincoglionita... E in più metteva le mani addosso a Carlos. Quello è un animale proprio. Fabrizio sta nero ", continua il paparazzo, che ogni tanto viene inquadrato dalla bella ragazza che riprende.

La verità sembra ancora lontana dall'essere scoperta. Si sa per certo che la madre di Luigi Mario Favoloso ha ritirato la denuncia di scomparsa e che, quindi, considera il figlio al sicuro e tranquillo. Una bella notizia per chi segue da tempo il ragazzo e per chi in questi giorni si è preoccupato della sua assenza. A far discutere, però, sono adesso i dettagli che sono emersi indagando nella trama fitta di questo strano episodio.