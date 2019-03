Nina Moric scatena i fan. La maglia è troppo corta

Nina Moric è uno dei volti più richiesti nel mondo dello spettacolo. Il motivo? Da un lato sicuramente la sua bellezza fuori dall’ordinario, dall’altro anche le sue frequentazioni con alcuni vip – in primis Fabrizio Corona, dal quale ha avuto anche un bambino.

Sempre attivissima sui social, la bellissima modella croata condivide spesso scatti mozzafiato che, in un modo o nell’altro, fanno sempre parlare di lei. Dopo la recente posa con la scollatura in bella vista, Nina Moric ha condiviso nelle ultime ore una story su Instagram che la ritrae con indosso solo una maglietta molto corta. Una foto che ha lasciato i suoi fan, e in particolare il pubblico maschile, letteralmente a bocca aperta. E, guardando lo scatto, non è poi così tanto difficile capirne il perché.

Nello scatto incriminato la maglietta è davvero esageratamente corta dal momento che lascia intravedere qualcosa in più oltre alle gambe lunghissime della modella. Difficile capire quale sia stata la reazione del web, ma non è difficile intuirlo.

La carriera di Nina Moric

Di origini croate classe ‘76, Nina Moric trova la fama in Italia diventando in pochissimo tempo uno dei volti più noti del Paese. Durante i suoi primi casting nel mondo della moda, viene notata da Gianni Versace che le apre le porte della fashion industry. Dopo la partecipazione al videoclip del brano Livin' la vida loca di Ricky Martin, la bella showgirl approda anche in televisione: dalla Rai alla Mediaset, prendendo parte anche a reality come L’isola dei Famosi ed il Grande Fratello. Infine, Nina è famosa anche per la sua relazione, più o meno travagliata, con il fotografo dei Vip Fabrizio Corona, oltre che per le accuse contro Belen Rodriguez. Oggi, la Moric ha ritrovato la serenità con il fidanzato Luigi Favoloso, ex concorrente del Gf 2018.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?