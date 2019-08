Nina Moric posa da "Miss maglietta bagnata", ma piovono critiche dal web

Dopo aver rivelato al popolo della rete di aver contratto il tanto temuto batterio mangiacarne, nel corso della sua permanenza in Africa, Nina Moric è tornata a far parlare di sé.

Questa volta, la showgirl croata ha diviso l'opinione del popolo del web postando una foto che la ritrae mentre indossa una t-shirt bagnata, che lascia poco spazio all'immaginazione e che fa intravedere l'ultimo topless vedo-non vedo della Moric. Un'immagine quest'ultima che sembra non aver convinto molto gli utenti su Instagram.

L'ex moglie di Fabrizio Corona, sotto la foto postata per pubblicizzare una maglietta griffata del suo ultimo brand, che porta in codice le iniziali del suo nome d'arte, ha infatti ricevuto diversi commenti critici. "Oggi ho vinto il concorso di Miss maglietta bagnata! P.S.: ero l’unica in gara. @nm_code", ha scritto Nina Moric a corredo del suo ultimo post, per il quale però non sono giunti solo messaggi benevoli. "Fai schifo" , si legge tra le critiche mosse dal web. Un altro utente, poi, le scrive: "Non ti fa onore farti vedere mezza nuda, perché non ne avresti bisogno".

Nina Moric divide il web

Oltre le critiche, c'è da dire, tuttavia, che non sono mancati complimenti, destinati alla showgirl da parte dei fan: "Wow, strepitosa"; "Che maglietta fantastica woooow! Un bacio tesoro".

Insomma la showgirl croata, all'età di 43 anni, divide l'opinione mediatica e non solo per via dei gossip concernenti la sua vita privata, ma anche per la sua attività di brand-ambassador.

