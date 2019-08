Nina Moric ricorda nostalgica Fabrizio Corona: "Manchi da morire"

Dopo essere tornato in carcere, per aver trasgredito le rigide disposizioni stabilite dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che aveva disposto per l'ex re dei paparazzi l'affidamento terapeutico affinché potesse curarsi per superare la sua dipendenza dalla droga, Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé. Questa volta a far tornare Corona alla ribalta è stata l'ex moglie Nina Moric, che tra le sue Instagram stories si è detta nostalgica del padre di suo figlio, Carlos Maria.

Nina Moric pensa a Fabrizio Corona

"Ci manchi da morire - ha scritto la showgirl croata, pensando al suo storico ex nel giorno che precede il compleanno di Carlos -. Ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore".

Recentemente, Nina e Fabrizio erano riusciti a riavvicinarsi e a ricucire i loro rapporti per il bene del loro primogenito. E, intanto, il carcere sembra non riesca a compromettere l'affetto che Nina dichiara di provare per il suo ex.

